Как установить фото на контакт в телефоне Андроид Людвиг 09:51 Просмотров: 17 Нет комментариев Гораздо интереснее, если при звонке, на телефоне будет высвечиваться фотография абонента, а не только его имя или фамилия. В современных моделях сделать это совсем не сложно. Рассмотрим, как установить фото на контакт в телефоне на примере смартфона Самсунг Галакси с операционной системой Андроид.. Сделать это совсем не сложно, если контакт записан в память телефона. Если же контакт находится на SIM-карте, то добавить к нему фотографию не получится. Но и это не является преградой. Как добавить фотографию или картинку к контакту на телефоне... Рубрика: Смартфон-Андроид

Как включить фотовспышку на Андроид телефона Samsung Людвиг 09:03 Просмотров: 42 Нет комментариев Все знают, что с помощью телефона можно фотографировать. Но иногда возникает потребность сделать фото с хорошей подсветкой. На современных смартфонах с операционной системой Андроид это можно осуществить при помощи фотовспышки, которая встроена в приложение «Камера». Если вы только приобрели свой первый смартфон и не знаете, как включить фотовспышку, то эта небольшая инструкция для вас. Как включить или отключить фотовспышку на телефоне с андроидом Пример включения или отключения фотовспышки на камере будет показан на смартфоне Samsung... Рубрика: Смартфон-Андроид