Как установить фото на контакт в телефоне Андроид
Гораздо интереснее, если при звонке, на телефоне будет высвечиваться фотография абонента, а не только его имя или фамилия. В современных моделях сделать это совсем не сложно. Рассмотрим, как установить фото на контакт в телефоне на примере смартфона Самсунг Галакси с операционной системой Андроид.. Сделать это совсем не сложно, если контакт записан в память телефона. Если же контакт находится на SIM-карте, то добавить к нему фотографию не получится. Но и это не является преградой. Как добавить фотографию или картинку к контакту на телефоне...
Что такое виртуальный рабочий стол в Windows 10 и как его создать
Все больше пользователей работает в операционной системе Windows 10. Но не все знают, что такое виртуальный рабочий стол Windows 10 и как им пользоваться. Возможно, многим из вас достаточно и одного рабочего стола, но если вы любите работать с несколькими приложениями одновременно, то эта функция вам наверняка понравится. Что такое виртуальный стол в Windows 10 Виртуальные рабочие столы начали широко использоваться в операционных системах на основе UNIX, а потом и в MacOS X В операционной системе Windows виртуальные рабочие столы были реализованы только в Windows...
Как сделать браузер по умолчанию в Windows 10
Наверняка вам нравится не тот браузер, который изначально встроен в операционную систему виндовс 10. Практически все пользователи предпочитают либо Google Chrome, либо Яндекс браузер, либо Mozilla Firefox. Не важно, каким браузером вы пользуетесь. Важно сделать так, чтобы при клике по ссылке открывался ваш любимый браузер, а не какой-либо другой. Сделать браузер по умолчанию в Windows 10 можно несколькими способами. Обычно при установке браузера пользователю предлагается сразу сделать его по умолчанию, но если вы пропустили этот запрос или проигнорировали...
Как включить фотовспышку на Андроид телефона Samsung
Все знают, что с помощью телефона можно фотографировать. Но иногда возникает потребность сделать фото с хорошей подсветкой. На современных смартфонах с операционной системой Андроид это можно осуществить при помощи фотовспышки, которая встроена в приложение «Камера». Если вы только приобрели свой первый смартфон и не знаете, как включить фотовспышку, то эта небольшая инструкция для вас. Как включить или отключить фотовспышку на телефоне с андроидом Пример включения или отключения фотовспышки на камере будет показан на смартфоне Samsung...
Как отключить брандмауэр в Windows 10
Как и в предыдущих версиях Windows в десятке тоже имеется файервол под названием брандмауэр (Защитник Windows 10). Он служит для того, чтобы фильтровать и блокировать вредоносные соединения. Если ваш компьютер подключен к локальной сети или интернету, то такой заслон не только оправдан, но и необходим. По умолчанию брандмауэр уже включен, но бывают случаи, когда его необходимо отключить. О том, как отключить брандмауэр в Windows 10, мы сейчас и поговорим. Способы отключения брандмауэра Windows 10 Существует 4 основных способа отключения файервола при помощи...
Как добавить ярлык компьютера на рабочий стол Windows 10
Операционная система Windows 10 кардинально отличается от своих предшественниц. Особенно это касается визуального оформления рабочего стола. Изначально на нем нет никаких ярлыков кроме «Корзины» и браузера «Microsoft Edge». Некоторым такая «чистота» нравится. Но иногда очень не хватает таких привычных ярлыков, как «Этот компьютер» и «Панель управления». О том, как добавить ярлык компьютера на рабочий стол Windows 10, мы сейчас и поговорим. Выводим ярлык компьютера на Рабочий стол при помощи Параметров системы Способ 1 Открываем «Параметры»...